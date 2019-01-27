Позиция Японии по Курилам остается неизменной

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«Базовая позиция правительства Японии, которая заключается в том, что острова являются нашей исконной территорией, неизменна», — сказал он.

Господин Хагиуда уточнил, что есть «ряд сложностей» в диалоге России и Японии. По его словам, непроходимо решать проблему «постепенно».

Напомним, с предложением подписания мирного договора с Японией господин Путин выступил в сентябре на Восточном экономическом форуме. 22 января 2019 года президент России встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, однако переговоры по мирному договору не продвинулись. Новая встреча лидеров государств ожидается в июне.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Мирный договор стороны до сих пор не подписали.