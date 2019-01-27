Позиция Японии по Курилам остается неизменной
Правительство Японии продолжает считать южные острова Курильской гряды исконно японской территорией, сообщил ТАСС со ссылкой на интервью заместителя генерального секретаря правящей
Правительство Японии продолжает считать южные острова Курильской гряды исконно японской территорией, сообщил ТАСС со ссылкой на интервью заместителя генерального секретаря правящей
«Базовая позиция правительства Японии, которая заключается в том, что острова являются нашей исконной территорией, неизменна», — сказал он.
Господин Хагиуда уточнил, что есть «ряд сложностей» в диалоге России и Японии. По его словам, непроходимо решать проблему «постепенно».
Напомним, с предложением подписания мирного договора с Японией господин Путин выступил в сентябре на Восточном экономическом форуме. 22 января 2019 года президент России встретился с
Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В