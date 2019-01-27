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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Песков опроверг сообщения о присутствии российских военных в Венесуэле

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Сообщения о нахождении российских военных в Венесуэле не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«У страха глаза велики. Нет, конечно», — сказал Песков, отвечая на вопрос «так наши 400 бойцов охраняют Мадуро в Венесуэле или нет?».

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники и казачьего атамана Евгения Шабаева сообщило, что якобы сотрудники российской «частной военной компании» отправились в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро. Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский в интервью РИА Новости опроверг эту информацию, назвав ее «очередной уткой».

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Кроме этого, в Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.

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11:42 (мск)© Ньюстюб
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