Кремль заявил, что поддержка Японией санкций против РФ мешает заключению договора
Cанкционный режим в отношении России препятствует заключению мирного договора с Японией, заявил
Cанкционный режим в отношении России препятствует заключению мирного договора с Японией, заявил
«Они (Япония.— “Ъ”) поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которые мешают очень сильно подписанию мирного договора», — сказал он.
Господин Песков напомнил, что в 2018 году президент России выступил с инициативой подписания мирного договора с Японией без предварительных условий. «Это не нашло понимания у наших японских коллег, и пока в этом наши подходы разнятся», — заявил Дмитрий Песков.
22 января 2019 года Владимир Путин встретился с
Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В