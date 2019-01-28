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10:40 (мск), источник: РИА Новости

77% россиян выступают против передачи Японии южных Курил, показал опрос

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Большинству россиян (79%) известно, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды, однако 77% граждан России выступают против передачи, такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА Новости

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

«О требовании вернуть Японии южные острова Курильской гряды знают 79% россиян… Три четверти (77%) респондентов выступают против передачи южных островов Японии. Свою точку зрения опрошенные аргументируют прежде всего тем, что вопрос уже решен, эти острова принадлежат России (29%). Каждый десятый (10%) утверждает, что мы отвоевали эти острова», — отмечается в исследовании, поступившем в РИА Новости.

О том, что стоит передать Японии южные острова Курильской гряды, сказали 14% участников опроса, прежде всего ради заключения мирного договора и развития отношений между странами (7%).

ВЦИОМ отмечает усиление мнения о том, что при взаимодействии с Японией по вопросу южных Курил необходимо продолжать переговоры столько, сколько потребуется, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению (с 35% в 2009 году до 51% в 2018 году). Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство (по 13%).

«Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян. Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов», — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

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О Курилах не так передали

«Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам — не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат — безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение», — добавил он.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что желания Японии относительно Курильских островов дискуссионны, Россия своей земли не отдаст. По его словам, ключевым условием для решения проблемы мирного договора является признание Токио итогов Второй мировой войны и суверенитета России над Курилами.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 ноября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Справка
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

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