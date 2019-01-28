Три четверти японцев не надеются на возвращение Курил

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Подавляющее большинство японцев (76%) заявили, что не надеются на решение территориального спора с Россией о принадлежности четырех островов Курильской гряды, пока у власти находится премьер-министр Синдзо Абэ. Ожидают положительного исхода в этом вопросе только 18% жителей Японии, опрошенных газетой «Никкэй» (Nikkei). В то же время глава японского правительства заявил, что Токио намерен ускорить переговоры о заключении мирного договора с РФ на основе декларации 1956 года.

По данным японской газеты, 27% опрошенных считают, что Япония должна получить все четыре острова Курильской гряды, что на 6% меньше данных опроса, проведенного в ноябре прошлого года. При этом поддерживают возвращение только двух островов (Шикотан и Хабомаи) 41% респондентов.

За подписание мирного договора между Россией и Японией до решения вопроса с возвращением Курильских островов высказались 42% участников опроса, еще 46% заявили, что придерживаются противоположного мнения. Токио должен отказаться от территориального спора с западным соседом и не требовать от России какие-либо острова, считают 10% респондентов. Их число увеличилось на 3% по сравнению с ноябрьским опросом издания.

На возвращение островов не надеется 76% участников опроса, в том числе 80% японцев в возрасте от 50 до 70 лет, пока у власти находится премьер Синдзо Абэ. Ожидают положительного исхода в решении территориального спора только 18% опрошенных.

Накануне японский премьер-министр заявил, что Токио ускорит переговоры о заключении мирного договора с Россией на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года. «Я разделяю с президентом [Владимиром] Путиным твердое стремление не оставлять нерешенным этот вопрос, который сохраняется уже 70 лет со времен войны», — цитирует заявление Абэ РИА Новости.

Ранее японская сторона заявляла, что готова проявить гибкость при обсуждении мирного договора между странами, однако соглашение можно заключить только после полного решения вопроса о принадлежности южной части Курильских островов. 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По ее итогам российский лидер отметил, что на пути к взаимно приемлемому решению территориального спора и заключению мирного договора странам предстоит кропотливая работа.

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