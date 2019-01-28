МИД Венесуэлы опроверг сообщения о просьбе Каракаса военной помощи у России

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«Это все слухи», — заявил Арреаса, отвечая на вопрос корреспондента.

«Сотрудничество с Россией со времен бывшего президента (Венесуэлы — ред.) Уго Чавеса … продолжало углубляться на протяжении лет. Мы думаем, что президенту РФ Владимиру Путину и лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро удалось поднять его на новый уровень. (РФ и Венесуэла) сотрудничают в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, финансовой сфере, а также в военной сфере, это сотрудничество существовало всегда», — заявил Арреаса.

«С Россией у нас сложились отношения, основанные на дружбе, равенстве и взаимоуважении», — добавил Арреаса.

Помимо этого, Арреаса опроверг сообщения о размещении баз РФ и других стран на территории Венесуэлы, так как это запрещает конституция страны. В то же время он отметил, что сотрудничество между РФ и Венесуэлой в военной сфере носит «широкий» характер.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники и казачьего атамана Евгения Шабаева сообщило, что якобы сотрудники российской «частной военной компании» отправились в Венесуэлу для поддержки Мадуро. Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский в интервью РИА Новости опроверг эту информацию, назвав ее «очередной уткой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о нахождении российских военных в Венесуэле не соответствуют действительности.

На прошлой неделе в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.