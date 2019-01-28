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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Западные разведки изучают сценарии конфликтов в регионах РФ, заявили в МВД

КАЗАНЬ, 28 янв — РИА Новости. Западное разведывательное сообщество изучает сценарии возможных военных конфликтов в разных регионах России, одним из них называется Поволжье, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Источник: Reuters

«На этом фоне… западные страны, тем не менее, те материалы, которые западное разведывательное сообщество подготовило, в них прописано в качестве одного из регионов будущего гражданского и военного конфликта это Поволжье. Есть сценарии соответствующие. На этом фоне сохраняющаяся, все-таки, угроза экстремизма и терроризма, она может рассматриваться и через иные призмы», — сказал Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

Ранее он рассказал, что боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки ИГ* массово перебрасываются неизвестными вертолетами с территории Пакистана на границу Таджикистана. Как отметил Зубов, у южных границ РФ, возможно, готовится масштабная провокация с «выдавливанием» беженцев, что может привести к последствиям для России.

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