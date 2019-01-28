Западные разведки изучают сценарии конфликтов в регионах РФ, заявили в МВД

«На этом фоне… западные страны, тем не менее, те материалы, которые западное разведывательное сообщество подготовило, в них прописано в качестве одного из регионов будущего гражданского и военного конфликта это Поволжье. Есть сценарии соответствующие. На этом фоне сохраняющаяся, все-таки, угроза экстремизма и терроризма, она может рассматриваться и через иные призмы», — сказал Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану.
Ранее он рассказал, что боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки ИГ* массово перебрасываются неизвестными вертолетами с территории Пакистана на границу Таджикистана. Как отметил Зубов, у южных границ РФ, возможно, готовится масштабная провокация с «выдавливанием» беженцев, что может привести к последствиям для России.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.