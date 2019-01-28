США хотят разместить в Японии новый противоракетный радар

Такой же радар США к 2023 году собираются разместить на Гавайских островах. Цель этого — укрепление американской системы межконтинентальных баллистических ракет и покрытие этой системой большей площади. С учетом размещения радара в непосредственной близости от Корейского полуострова это означает, что целью США может быть устранение вероятности ракетного удара со стороны КНДР.