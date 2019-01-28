Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аляскинский маламут сопроводил хозяина в самолете и стал звездой
ЗИЛ продаёт новые «Бычки» без пробега
15 банок пива спасли пациента от смерти
Названо имя новой соведущей Нагиева в «Голосе. Дети»
Зачем россияне создают музеи умирающих деревень
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
NYT: венесуэльская армия и РФ вынудили Гуаидо перейти в оборону
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
В московской больнице скончалась пациентка, больная гриппом
Домашний труд разрушает здоровье женщин
СМИ раскрыли, сколько зарабатывает многодетная мать Порошина
В Москве умер крупный чиновник (а вот и причина)
В Крыму осквернили памятник "Вежливым людям": вандал пойман
Вступило в силу ограничение, касающееся кредитов
Пугачевой дадут от РФ финансовой помощи на 40 миллионов
Волочкова на обнаженных фото из бани с мужчиной
Как защитить технику от скачков напряжения?
Ипотека пробила психологическую отметку
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
16От Путятина до Путина
13:42 (мск), источник: Коммерсантъ

США хотят разместить в Японии новый противоракетный радар

США планируют к 2025 году разместить в Японии наземный противоракетный радар, об этом в понедельник, 28 января, сообщила японская газета Yomiuri.

Источник: Reuters

Такой же радар США к 2023 году собираются разместить на Гавайских островах. Цель этого — укрепление американской системы межконтинентальных баллистических ракет и покрытие этой системой большей площади. С учетом размещения радара в непосредственной близости от Корейского полуострова это означает, что целью США может быть устранение вероятности ракетного удара со стороны КНДР.

17 января президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию развития американской системы ПРО. В ней исходящая от России угроза увеличена на порядок в сравнении с аналогичными документами прошлых лет, также среди соперников США названы Китай, КНДР и Иран.

Яна Рождественская

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
Внезапный мир США и Северной Кореи
14 январяСеверную Корею заподозрили в создании новых ядерных бомб
7 январяBloomberg: вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое
1 январяКим Чен Ын предупредил США о смене курса
 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
Смартфоны обложат налогом
Опубликовано видео похищения картины Куинджи из Третьяковки
Ученые назвали части тела, которые мы больше не используем
Уволена чиновница, заставившая учителей убирать снег в мешки
С 1 февраля повысят все социальные выплаты
В Калининградской области украли статую котенка, весившую тонну
Правильный размер порций: все в ваших руках (видео)
Российские власти решили принудительно ввести здоровое питание
Спорт
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы Алина Загитова зажигательным номером убедила своих фанатов в том, что она "выживет" и "не сдастся", несмотря на обильную критику после поражения на чемпионате Европы
Hi-Tech
Морская пехота Британии учится летать Железный Человек в армии королевы.
Авто
УАЗ начал отгружать «таблетки» нового поколения (фото) Выяснилось, что накануне Нового года губернатор Брянской области вручил ключи от новых автомобилей скорой помощи
Кино
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела Ведущая заявила, что перестанет брать 11-летнюю Полину на записи различных программ
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Дети
Дженнифер Энистон впервые станет мамой Актриса, по данным СМИ, собирается усыновить ребенка
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь