Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста

Правительство Италии одобрило закон еще 18 января. Изменения вступят в силу с апреля для частного сектора и с августа — для госструктур.

Возраст выхода на пенсию теперь будут рассчитывать по так называемой «квоте 100», которая означает что сумма возраста и стажа должна равняться 100. Минимальный возраст будет 62 года при стаже 38 лет. С увеличением возраста для пенсии будет требоваться меньший стаж.

Сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. Это правило ввели в 2011 году во время экономического кризиса. В правительстве считают, что чем раньше люди будут уходить на пенсию, тем больше будет открываться вакансий для безработных.

Изменения в системе социального обеспечения также включают в себя установление базового дохода из расчета €780 на человека и €1032 на семью.

Его будут получать безработные на определенных условиях. Например, они должны будут проходить курсы переподготовки и соглашаться на вакансии в любой точке страны. Кроме того, сумма базового дохода будет снижена для домовладельцев. .

Новое социальное законодательство провело коалиционное правительство, в которое входят правопопулистская «Лига Севера» и левопопулистское «Движение пяти звезд». Эти партии отошли от жесткого экономического курса, который проводят другие страны Евросоюза, потому что считают его неэффективным и не хотят массовых протестов в Италии подобных тем, что происходят во Франции.