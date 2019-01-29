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12:43 (мск), источник: RTVi

Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста

Президент Итальянской республики Серджо Маттарелла подписал закон о пенсионной реформе, который предусматривает снижение пенсионного возраста и введение базового дохода для малообеспеченных. Об этом 28 января сообщает агентство ANSA.

Правительство Италии одобрило закон еще 18 января. Изменения вступят в силу с апреля для частного сектора и с августа — для госструктур.

Возраст выхода на пенсию теперь будут рассчитывать по так называемой «квоте 100», которая означает что сумма возраста и стажа должна равняться 100. Минимальный возраст будет 62 года при стаже 38 лет. С увеличением возраста для пенсии будет требоваться меньший стаж.

Сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. Это правило ввели в 2011 году во время экономического кризиса. В правительстве считают, что чем раньше люди будут уходить на пенсию, тем больше будет открываться вакансий для безработных.

Изменения в системе социального обеспечения также включают в себя установление базового дохода из расчета €780 на человека и €1032 на семью.

Его будут получать безработные на определенных условиях. Например, они должны будут проходить курсы переподготовки и соглашаться на вакансии в любой точке страны. Кроме того, сумма базового дохода будет снижена для домовладельцев. .

Новое социальное законодательство провело коалиционное правительство, в которое входят правопопулистская «Лига Севера» и левопопулистское «Движение пяти звезд». Эти партии отошли от жесткого экономического курса, который проводят другие страны Евросоюза, потому что считают его неэффективным и не хотят массовых протестов в Италии подобных тем, что происходят во Франции.

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Расходы на базовый доход составят в первый год семь миллионов евро. Критики программы отмечают, что она может оказаться нежизнеспособной с учетом высокого уровня госдолга и привести к дестабилизации финансовой системы.

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