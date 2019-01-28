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28 января, источник: РИА Новости

В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Специальный представитель ОБСЕ на переговорах в Минске рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung.

Источник: РИА Новости

По словам дипломата, для реализации ключевого пункта минских соглашений — проведения выборов — необходима помощь извне. Новый план предусматривает, что организацией этих выборов займется ООН, поскольку на ОБСЕ лежит функция наблюдателей.

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Документ должны утвердить участники «Нормандской четверки» — Россия, Украина, Франция и Германия. Он уже был представлен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое состоялось в декабре 2018 года. На нем присутствовали представитель всех упомянутых государств.

План также предусматривает создание в ДНР и ЛНР переходной администрации ООН, которая должна будет следить за выполнением плана. При этом Сайдик не стал называть необходимую численность миротворческой миссии ООН.

Украинская сторона с 2015 года добивается введения в зону конфликта миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин также высказывался в поддержку идеи миротворческой миссии, однако в Кремле подчеркнули, что речь идет об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. На Украине же считают, что миссия должна иметь более широкие полномочия и размещаться на всей территории Донбасса.

Урегулирование конфликта в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года ей удалось принять три документа, предусматривающих шаги по деэскалации ситуации, однако добиться окончательного прекращения огня пока не удается.

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