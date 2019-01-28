США ввели новые санкции против Венесуэлы

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В частности, ограничительные меры распространятся на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон заблокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов.

Санкции коснутся правительства страны, любых политических подразделений и агентств, включая Центральный банк Венесуэлы, а также любых лиц, которые действуют в интересах «режима Николаса Мадуро».

Глава Минфина США Стивен Мнучин отметил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

Советник американского президента Джон Болтон добавил, что Вашингтон призывает военных и силы безопасности Венесуэлы признать переход власти в стране.

Попытка госпереворота

В начале января парламент Венесуэлы избрал Хуана Гуаидо новой главой. На прошлой неделе политик объявил себя президентом. Спустя считанные минуты его признал президент США Дональд Трамп и призвал действующего главу страны Николаса Мадуро передать власть.

Россия продолжает оказывать поддержку Мадуро.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что Вашингтон рассматривает все возможные меры по ситуации в Венесуэле.

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