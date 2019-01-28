США ввели новые санкции против Венесуэлы
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США ввели новые санкции против Венесуэлы.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США ввели новые санкции против Венесуэлы.
В частности, ограничительные меры распространятся на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон заблокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов.
Санкции коснутся правительства страны, любых политических подразделений и агентств, включая Центральный банк Венесуэлы, а также любых лиц, которые действуют в интересах «режима Николаса Мадуро».
Глава Минфина США Стивен Мнучин отметил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.
Советник американского президента Джон Болтон добавил, что Вашингтон призывает военных и силы безопасности Венесуэлы признать переход власти в стране.
Попытка госпереворота
В начале января парламент Венесуэлы избрал Хуана Гуаидо новой главой. На прошлой неделе политик объявил себя президентом. Спустя считанные минуты его признал президент США Дональд Трамп и призвал действующего главу страны Николаса Мадуро передать власть.
Россия продолжает оказывать поддержку Мадуро.
Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что Вашингтон рассматривает все возможные меры по ситуации в Венесуэле.
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