Вынужденных коррупционеров освободят от наказания

По информации издания, планируется выделить случаи, когда коррупционный акт «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не является правонарушением. В ведомстве пояснили, что иногда соблюдение ограничений и запретов бывает невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено. Примеры таких обстоятельств Минюст не привел.

Читайте также Правительство проконтролирует расходы госкомпаний

В разработке поправок также задействованы Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.

16 января 2019 глава Сбербанка Герман Греф назвал единственный способ победить коррупцию в стране. По его мнению, с этой задачей может справиться лишь цифровизация российской экономики.

9 января главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев рассказал, что уровень коррупции в России гораздо выше, чем принято считать.