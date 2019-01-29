Президент Грузии рассказала, когда хочет встретиться с Трампом

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По ее словам, администрация президента Грузии уже направила в Вашингтон письмо с просьбой о проведении рабочей встречи.

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«Возможно, что состоится встреча Трампа и Путина. Повестка дня встречи пока не известна. Для нас самое главное, чтобы у нас до этого появилась возможность встретиться с американским президентом. Мы должны ознакомить Трампа с нашими видениями, с болезненными для нас вопросами, чтобы он хорошо знал, что с нашей стороны является самым настораживающим в этой дискуссии», — приводит слова Зурабишвили грузинский Первый канал.

Она добавила, что не знает, будет ли у американского президента свободное время для встречи с ней.

Зурабишвили в ранге президента пока совершила лишь один зарубежный визит в Брюссель.