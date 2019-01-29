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10:17 (мск), источник: Ведомости

Репортеры увидели в блокноте Болтона запись о «5000 солдат в Колумбию»

Объявление о санкциях против венесуэльской PDVSA на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон делал с блокнотом в руке, в котором журналисты разглядели слова: «5000 солдат в Колумбию». Первая фраза записи гласила «Афганистан — добро пожаловать к переговорам», сообщает CBSNews.

Источник: Reuters

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс заявил, что не знает, почему в блокноте Болтона могла появиться подобная запись, передает The Associated Press. Руководитель внешнеполитического ведомства Колумбии отметил, что его страна продолжает использовать «политические и дипломатические средства», чтобы в Венесуэле был восстановлен демократический порядок и проведены новые выборы.

У Колумбии 1370 миль (более 2200 км) общей границы с Венесуэлой. Богота признала Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы в тот же день после его объявления.

В Белом доме на просьбу прокомментировать записи Болтона заявили: «Как сказал президент, все варианты на столе».

Источник: Reuters

Ранее Болтон предупреждал, что применение силы по отношению к Гуйдо или Нацсобранию (парламенту) вызовет «значительный ответ» со стороны США.

Справка
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