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09:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Александра Беглова кладут на социологическую шкалу

Как стало известно «Ъ», Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит среди жителей Санкт-Петербурга опрос, задачи которого выяснить, стоит ли выдвигать на губернаторские выборы врио главы региона Александра Беглова и в какой корректировке нуждается его имидж. Замеряется также реакция людей на последние решения господина Беглова, в том числе поручение усилить работу по уборке снега.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

То, что ВЦИОМ будет проводить опрос, посвященный выдвижению на выборы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, «Ъ» подтвердил собеседник, близкий к петербургской администрации. По его словам, до выборов планируется еще несколько опросов.

Респондентам задают следующие вопросы: «На выборах вы скорее поддержите кандидата от власти, возможно — временно исполняющего обязанности губернатора, или проголосуете за любого другого кандидата?»; «Лучше, чтобы врио губернатора Александр Беглов выдвигался в качестве кандидата на предстоящих выборах или чтобы он не участвовал в выборах?»;

«Петербургу нужен новый руководитель или будет лучше, чтобы губернатором оставался Александр Беглов?».

У петербуржцев выясняют также, «способен ли Александр Беглов по своему потенциалу и профессиональным качествам быть губернатором», нужны ли городу перемены и может ли господин Беглов их обеспечить, ждут петербуржцы ухудшения или улучшения ситуации в городе после возможного избрания господина Беглова губернатором.

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Респондентов просят ответить, способен ли врио губернатора отстаивать интересы города перед федеральными властями и контролировать работу подчиненных, стремится ли решать проблемы «простых петербуржцев», знаком ли с городскими проблемами, какими интересами в работе руководствуется, личными или государственными, и является ли он «крепким хозяйственником».

Просят жителей города оценить и личные качества Александра Беглова: честный он или непорядочный, активный или бездеятельный, внимательный или черствый, решительный или безвольный, умелый или некомпетентный, умный или ограниченный, дипломатичный или бескомпромиссный и прислушивается ли к мнению простых людей.

Замеряется также реакция людей на последние решения господина Беглова:

обновление управленческой команды, расторжение контракта с компанией-подрядчиком строительства метро и поручение усилить работу по уборке снега. Кроме того, респондентов спрашивают о готовности участвовать в акциях протеста.

Ранее ВЦИОМ проводил среди петербуржцев опрос об их электоральных предпочтениях. Респондентов спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Среди кандидатов перечисляли Александра Беглова, депутатов заксобрания от Партии роста Оксану Дмитриеву и Максима Резника, депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко, лидера регионального отделения «Справедливой России» Марину Шишкину и журналистку Ксению Собчак.

Мария Карпенко, Санкт-Петербург; Иван Синергиев

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