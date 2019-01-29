Александра Беглова кладут на социологическую шкалу
Как стало известно «Ъ», Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит среди жителей
Как стало известно «Ъ», Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит среди жителей
То, что ВЦИОМ будет проводить опрос, посвященный выдвижению на выборы губернатора
Респондентам задают следующие вопросы: «На выборах вы скорее поддержите кандидата от власти, возможно — временно исполняющего обязанности губернатора, или проголосуете за любого другого кандидата?»; «Лучше, чтобы врио губернатора Александр Беглов выдвигался в качестве кандидата на предстоящих выборах или чтобы он не участвовал в выборах?»;
У петербуржцев выясняют также, «способен ли Александр Беглов по своему потенциалу и профессиональным качествам быть губернатором», нужны ли городу перемены и может ли господин Беглов их обеспечить, ждут петербуржцы ухудшения или улучшения ситуации в городе после возможного избрания господина Беглова губернатором.
Респондентов просят ответить, способен ли врио губернатора отстаивать интересы города перед федеральными властями и контролировать работу подчиненных, стремится ли решать проблемы «простых петербуржцев», знаком ли с городскими проблемами, какими интересами в работе руководствуется, личными или государственными, и является ли он «крепким хозяйственником».
Просят жителей города оценить и личные качества Александра Беглова: честный он или непорядочный, активный или бездеятельный, внимательный или черствый, решительный или безвольный, умелый или некомпетентный, умный или ограниченный, дипломатичный или бескомпромиссный и прислушивается ли к мнению простых людей.
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Ранее ВЦИОМ проводил среди петербуржцев опрос об их электоральных предпочтениях. Респондентов спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Среди кандидатов перечисляли Александра Беглова, депутатов заксобрания от Партии роста Оксану Дмитриеву и Максима Резника, депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко, лидера регионального отделения «Справедливой России» Марину Шишкину и журналистку Ксению Собчак.
Мария Карпенко, Санкт-Петербург; Иван Синергиев