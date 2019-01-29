СМИ: Германия выступила в защиту «Северного потока — 2» от поправок в европейские газовые законы

Источник: AP 2019

Страны ЕС предоставили письменные комментарии к третьей ревизии поправок в Газовую директиву (2009/73/EC). Наиболее существенные претензии высказала Германия. («Ведомости» ознакомились с документами, их подлинность подтвердили европейский чиновник и человек, близкий к европейской энергетической компании). Германия не возражает против регулирования инфраструктуры, соединяющей ЕС с третьими странами, но не готова принять нынешнюю версию законопроекта.

«Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений», — говорится в германском документе.

Обсуждение поправок в один из основных документов энергетического законодательства Европы началось по инициативе Еврокомиссии — она представила законопроект 8 ноября 2017 года. Официально подобная связь никогда не подтверждалась, но документ появился после того, как провалились попытки Еврокомиссии получить мандат на переговоры с Россией о специальном режиме регулирования «Северного потока — 2», — отмечают «Ведомости».