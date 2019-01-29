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11:57 (мск), источник: BFM.ru

СМИ: Германия выступила в защиту «Северного потока — 2» от поправок в европейские газовые законы

По мнению немецкой стороны, предложенные изменения направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта.

Источник: AP 2019

Страны ЕС предоставили письменные комментарии к третьей ревизии поправок в Газовую директиву (2009/73/EC). Наиболее существенные претензии высказала Германия. («Ведомости» ознакомились с документами, их подлинность подтвердили европейский чиновник и человек, близкий к европейской энергетической компании). Германия не возражает против регулирования инфраструктуры, соединяющей ЕС с третьими странами, но не готова принять нынешнюю версию законопроекта.

«Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений», — говорится в германском документе.

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Обсуждение поправок в один из основных документов энергетического законодательства Европы началось по инициативе Еврокомиссии — она представила законопроект 8 ноября 2017 года. Официально подобная связь никогда не подтверждалась, но документ появился после того, как провалились попытки Еврокомиссии получить мандат на переговоры с Россией о специальном режиме регулирования «Северного потока — 2», — отмечают «Ведомости».

Изменения в Газовую директиву должны распространить ключевые принципы регулирования европейского рынка газа на морские газопроводы, считает Еврокомиссия: разделить функции транзитера и поставщика, допустить к поставкам по трубе третьи стороны — в общем, развивать конкуренцию. Но даже первый проект поправок содержал список признаков, которые позволяли делать исключения для проектов; таких признаков не было только у одного — «Северного потока — 2», указывает издание.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
Северный Поток-2
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