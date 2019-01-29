СМИ: Германия выступила в защиту «Северного потока — 2» от поправок в европейские газовые законы
По мнению немецкой стороны, предложенные изменения направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта.
По мнению немецкой стороны, предложенные изменения направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта.
Страны ЕС предоставили письменные комментарии к третьей ревизии поправок в Газовую директиву (2009/73/EC). Наиболее существенные претензии высказала Германия. («Ведомости» ознакомились с документами, их подлинность подтвердили европейский чиновник и человек, близкий к европейской энергетической компании). Германия не возражает против регулирования инфраструктуры, соединяющей ЕС с третьими странами, но не готова принять нынешнюю версию законопроекта.
«Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений», — говорится в германском документе.
Обсуждение поправок в один из основных документов энергетического законодательства Европы началось по инициативе Еврокомиссии — она представила законопроект 8 ноября 2017 года. Официально подобная связь никогда не подтверждалась, но документ появился после того, как провалились попытки Еврокомиссии получить мандат на переговоры с Россией о специальном режиме регулирования «Северного потока — 2», — отмечают «Ведомости».
Изменения в Газовую директиву должны распространить ключевые принципы регулирования европейского рынка газа на морские газопроводы, считает Еврокомиссия: разделить функции транзитера и поставщика, допустить к поставкам по трубе третьи стороны — в общем, развивать конкуренцию. Но даже первый проект поправок содержал список признаков, которые позволяли делать исключения для проектов; таких признаков не было только у одного — «Северного потока — 2», указывает издание.