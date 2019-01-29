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12:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Колумбия прокомментировала запись в блокноте Болтона

В Боготе заявили, что не знают, почему в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона появилась запись о переброске 5 тыс. американских военных в Колумбию.

Источник: Reuters

«Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который был в руках у господина Джона Болтона, то значение и причины такого упоминания нам неизвестны», — говорится в сообщении МИД Колумбии. В то же время в ведомстве подчеркнули, что страна будет продолжать развивать отношения с США по всем взаимно интересным аспектам. Богота разделяет позицию стран Группы Лимы, добавили в МИДе.

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Напомним, фотография страницы из блокнота господина Болтона была сделана после пресс-конференции 28 января, посвященной введению санкций против Венесуэлы. Надпись гласила: «5 тысяч солдат в Колумбию».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись в блокноте, заявила, что дестабилизация ситуации в Венесуэле осуществляется «именно с территории Колумбии». «А как же невмешательство во внутренние дела — от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы? Ну, как-то так», — написала она в Facebook.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году. Представители стран Группы Лимы встретятся в Оттаве 4 февраля для обсуждения кризиса в Венесуэле.

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