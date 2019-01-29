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13:01 (мск), источник: Интерфакс

Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин

Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает засчитывать женщинам воспитание детей в качестве трудового стажа.

Источник: РИА "Новости"

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию засчитывалась в трудовой стаж женщины», — сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, для обеспечения прав женщин в стране также необходимо легализовать и дать право финансировать кризисные центры для женщин, которые, по словам уполномоченного, оправдали себя, но в настоящее время существуют за счёт волонтеров.

«У государства должно быть право их содержать, выделять им помещения и финансировать их деятельность», — сказала Москалькова.

По ее словам, также необходимо дать женщинам возможность работать из дома, если это связано с семейными обстоятельствами и не нанесет ущерб работе.

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