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13:51 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле считают санкции США против PDVSA незаконными

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Санкции США против Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA являются примером недобросовестной конкуренции и попыткой вмешаться в дела страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — добавил он.

Российские интересы в Боливарианской республике будут защищаться в рамках международного права с использованием «всех доступных нам механизмов», добавил Песков.

Ограничения против PDVSA

Вашингтон объявил о введении санкций против PDVSA накануне. Также Соединенные Шататы в очередной раз призвали все страны мира признать Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

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США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с компанией. Ущерб для Каракаса, по данным Белого дома, в общей сложности составил семь миллиардов долларов. Еще 11 миллиардов страна потеряет в сфере поставок нефти.

Министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо назвал происходящее грабежом. Президент страны Николас Мадуро заявил, что намерен обратиться в международный суд. По его мнению, США хотят «украсть» Citgo (американскую «дочку» PDVSA).

Попытка госпереворота в Венесуэле

Массовые акции начались в Венесуэле 21 января.

На волне протеста спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США».

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек.

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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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