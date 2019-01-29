В Кремле считают санкции США против PDVSA незаконными
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Санкции США против Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA являются примером недобросовестной конкуренции и попыткой вмешаться в дела страны, заявил
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Санкции США против Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA являются примером недобросовестной конкуренции и попыткой вмешаться в дела страны, заявил
«В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — добавил он.
Российские интересы в Боливарианской республике будут защищаться в рамках международного права с использованием «всех доступных нам механизмов», добавил Песков.
Вашингтон объявил о введении санкций против PDVSA накануне. Также Соединенные Шататы в очередной раз призвали все страны мира признать Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.
США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с компанией. Ущерб для Каракаса, по данным Белого дома, в общей сложности составил семь миллиардов долларов. Еще 11 миллиардов страна потеряет в сфере поставок нефти.
Министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо назвал происходящее грабежом. Президент страны Николас Мадуро заявил, что намерен обратиться в международный суд. По его мнению, США хотят «украсть» Citgo (американскую «дочку» PDVSA).
Массовые акции начались в Венесуэле 21 января.
На волне протеста спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.
США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США».
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек.