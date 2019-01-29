В Совфеде привели пример «вынужденной коррупции»

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, комментируя Daily Storm проект Минюста о «вынужденной коррупции», сказал, что государственные служащие или парламентарии, заполняя ежегодные декларации о доходах и расходах, не всегда точно могут сказать, сколько денег заработали члены их семьи. По словам сенатора, в таких случаях представители власти не должны наказываться по всей строгости закона.

«Любой чиновник обязан подавать сведения о доходах и расходах своих и членов семьи. Если эти сведения поданы неточно, то следует ответственность. Но давайте посмотрим, всегда ли супруги оказываются в курсе всех дел своих вторых половинок? Я думаю, что не всегда», — привел пример Башкин.

Если чиновник подает сведения о себе, то он несет непосредственную ответственность за эти данные, но когда он подает сведения о супруге, то теоретически он может не знать о наличии у нее каких-либо активов, а потом о них становится известно всем. Александр Башкин зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Тяжкие коррупционные правонарушения, например, взятки, всегда должны караться по всей строгости закона, однако незначительные правонарушения в этой сфере должны рассматриваться по-другому, считает Башкин:

Я имею в виду такие коррупционные правонарушения, как: непреодоление конфликта интересов, неточная декларация о доходах и расходах. Это тоже относится к коррупционным правонарушениям, и за это предусмотрена административная или дисциплинарная ответственность… Человек может быть отстранен от должности по утрате доверия.

По словам сенатора, прежде чем привлекать чиновника к ответственности, нужно сперва изучить обстоятельства, которые сделали возможным правонарушение. «Возможно, человек не обладал достаточной информацией, подавая сведения», — заметил он.

29 января на сайте правовых документов появилась информация, что Министерство юстиции России подготовило доклад, в котором прописаны изменения к действующему антикоррупционному законодательству, описывающие «случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является [коррупционным] правонарушением».