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14:08 (мск), источник: Ведомости

Сторчак допустил проблемы с возвратом выданных Венесуэле кредитов

Платеж на $100 млн Каракас должен перечислить российскому Минфину уже в марте.

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Минфин России не исключает проблем c обслуживанием Венесуэлой государственного долга перед Россией, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак. «Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих (Венесуэлы), насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», — сказал Сторчак (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе лидер оппозиции Венесуэлы, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, пообещал бороться с «тиранией и узурпацией» президента Николаса Мадуро и провести свободные выборы. Гуайдо поддержали США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран.

Суммарный долг Венесуэлы, включая обязательства нефтяной госкомпании PDVSA, оцениваются в $100−150 млрд.

Из этой суммы примерно половину составляют гособлигации правительства страны, $3,15 млрд — госдолг перед Россией и $3,1 млрд — обязательства PDVSA перед «Роснефтью».

В конце 2017 года Венесуэла договорилась с Россией о реструктуризации госдолга на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет. По суверенным облигациям Венесуэла не расплачивается с сентября 2017 г.

По словам Сторчака, Венесуэла платит России два раза в год и пока сохраняется льготный период — Каракас рассчитывается только по процентам, а сам кредит пока не возвращает. Ближайший платеж запланирован на март и составляет $100 млн. Пока Венесуэла не допускала просрочек, отметил замминистра, но такой вероятности не исключил.

«Суверенный заемщик не платит либо когда не хочет, либо когда не может. Не может — это дефолт, не хочет — это политика. Такие случаи есть, сосед у нас не хочет», — сказал Сторчак, имея в виду украинские евробонды на $3 млрд, выкупленные Россией в 2013 году.

Выплаты по этим бумагам прекратились после свержения президента Украины Владимира Януковича в 2014 году.

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В понедельник США ввели санкции против PDVSA, обосновав это тем, что «режим Мадуро» использует компанию в личных коррупционных интересах. Минфин США заблокировал все активы компании в своей юрисдикции и ввел запрет на любые отношения граждан США с компанией. Подпавшие под санкции активы оценены в $7 млрд, еще в $11 млрд составят потери от прекращения экспорта нефти, ожидают США. Помимо этого, заморожены счета ЦБ и правительства Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня заявил, что посредством санкций США хотят «украсть» Citgo (американскую нефтеперерабатывающую «дочку» PDVSA).

Санкции США против Венесуэлы и PDVSA незаконны и являются попыткой вмешательства во внутренние дела страны, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва намерена защищать свои интересы в Венесуэле в рамках международного права.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет поддерживать правительство Мадуро и конституционные способы урегулирования кризиса власти в стране. «Мы понимаем, что Соединенные Штаты, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее, это не отменяет необходимости отстаивать международное право всеми имеющимися способами», — подчеркнул Лавров.

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