Самолет верховного судьи приняли за борт с бойцами российской ЧВК

Директор управления аэропортов при национальной дирекции гражданской авиации Парагвая Дуглас Кубилью сообщил изданию, что российский самолет сделал остановку в Парагвае, чтобы затем продолжить полет на Кубу. Делегация российских судей встретилась с вице-президентом Парагвая Уго Веласкесом, а также представителями Верховного суда страны. Визит был направлен на укрепление культурных связей, а также на обмен опытом между судебными властями двух стран.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Венесуэлу направлены порядка 400 бойцов из России. Их самолет якобы приземлился в Парагвае.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг эту информацию. Он заявил, что информация об охране лидера Венесуэлы Николаса Мадуро россиянами относится к области конспирологии, и призвал не реагировать на «утки».