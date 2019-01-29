Самолет верховного судьи приняли за борт с бойцами российской ЧВК

Директор управления аэропортов при национальной дирекции гражданской авиации Парагвая Дуглас Кубилью сообщил изданию, что российский самолет сделал остановку в Парагвае, чтобы затем продолжить полет на Кубу. Делегация российских судей встретилась с вице-президентом Парагвая Уго Веласкесом, а также представителями Верховного суда страны. Визит был направлен на укрепление культурных связей, а также на обмен опытом между судебными властями двух стран.