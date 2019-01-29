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15:09 (мск), источник: Вести.Ru

Самолет верховного судьи приняли за борт с бойцами российской ЧВК

На борту самолета, который западные СМИ приняли за борт с бойцами российской ЧВК, находился председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Об этом сообщила парагвайская газета Ultima Hora.

Директор управления аэропортов при национальной дирекции гражданской авиации Парагвая Дуглас Кубилью сообщил изданию, что российский самолет сделал остановку в Парагвае, чтобы затем продолжить полет на Кубу. Делегация российских судей встретилась с вице-президентом Парагвая Уго Веласкесом, а также представителями Верховного суда страны. Визит был направлен на укрепление культурных связей, а также на обмен опытом между судебными властями двух стран.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Венесуэлу направлены порядка 400 бойцов из России. Их самолет якобы приземлился в Парагвае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг эту информацию. Он заявил, что информация об охране лидера Венесуэлы Николаса Мадуро россиянами относится к области конспирологии, и призвал не реагировать на «утки».

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