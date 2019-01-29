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14:41 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху «не впечатлился» угрозами Ирана уничтожить Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв — РИА Новости. Израиль «не впечатлен» угрозами Ирана его уничтожить, поскольку отдает себе отчет в реальном соотношении сил, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Источник: AP 2019

Он прокомментировал прозвучавшее накануне заявление заместителя главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Хоссейна Салами. Бригадный генерал, которого цитировало агентство Рейтер, говорил, что любая попытка Израиля развязать войну против Ирана обернется «его собственным уничтожением и освобождением оккупированных территорий».

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«За последние 24 часа они выступили с угрозой нас уничтожить, атаковать ракетами наши города. Нам известно об этих угрозах, но они нас не впечатляют, поскольку мы знаем, каковы наши силы в обороне и нападении», — сказал Нетаньяху во время посещения выставки Cybertech в Тель-Авиве.

Обращаясь к тематике мероприятия, он добавил, что Иран ежедневно атакует Израиль в киберпространстве. «Мы отслеживаем эти атаки, мы видим эти атаки и все время их останавливаем», — сказал премьер-министр.

В ноябре прошлого года министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявлял, что иранские власти отразили серию атак со стороны Израиля против телекоммуникационных систем страны и Тегеран намерен обратиться в международные органы правосудия в связи с произошедшим.

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