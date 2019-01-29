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15:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия запланировала дерусификацию телевидения

Глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова рассказала о планах ввести квоты для белорусского языка на телевидении. Ее слова передает «Интерфакс».

На встрече с коллективом «Беларуськалия» Кочанова сообщила, что планируется обеспечить не менее трети контента телеканалов республики на белорусском языке.

Кроме того, глава президентской администрации прокомментировала вопрос белорусско-российских отношений. «Белоруссия — государство миролюбивое. Особые близкие отношения у Белоруссии с нашим главным партнером — Россией. Россияне — наши братья», — добавила Кочанова.

Русский язык в Белоруссии — один из двух государственных. Данный статус он получил после прошедшего в 1995 году референдума. Тогда за придание русскому языку статуса государственного проголосовали 83,3 процента населения. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в стране в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.

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29 декабря 2018© Ньюстюб
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