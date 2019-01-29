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16:35 (мск), источник: ТАСС

Порошенко: Украине нужен «холодный мир» с Россией

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране необходим «холодный мир» с Россией.

Источник: Администрация Президента Украины

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир», — сказал он на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве, где он объявил о своем решении участвовать в выборах в марте 2019 года.

По его словам, «тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет избирать не просто президента, а и верховного главнокомандующего».

При этом он заявил, что Киев продолжит линию «по возобновлению территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем», указав, что гарантировать мир может только боеспособная армия.

Вступая в должность в мае 2014 года Порошенко обещал, что силовая операция в Донбассе «будет длиться не месяцы, а часы».

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Чем это грозит России и украинцам?

«Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы вернуть территориальную целостность Украины, чтобы вернуть мир, чтобы окончить построение сильного государства, способного обеспечить гарантию благосостояния каждого украинца», — сказал Порошенко.

На предстоящие выборы глава государства идет как самовыдвиженец.

Президент не рискнул выдвигаться от партии «Блок Петра Порошенко» из-за низкого доверия к этой политсиле и ряда скандалов, в которых фигурирует ближайшее окружение главы государства, считают эксперты.

Порошенко не спешил объявить о президентских амбициях, как сделал до этого момента 41 человек, подавший документы для регистрации кандидатом на пост главы государства. 22 из них Центризбирком уже выдал удостоверения кандидата в президенты.

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