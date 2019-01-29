Минюст уточнит, когда несоблюдение антикоррупционных запретов не является правонарушением

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В нем, подчеркнули в Минюсте, «поручено представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением». Этот вопрос был проработан Минюстом России совместно с МВД, Минтрудом при участии Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, и предложения были доложены правительству РФ.

«В докладе с учетом предложений вышеупомянутых федеральных государственных органов отмечается, что в определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, исключающих возможность их соблюдения и исполнения», — пояснили в министерстве.

«Например, не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (например, когда родственники чиновников работают в тех сферах, которые эти чиновники курируют — прим. ТАСС) в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и тому подобное», — отметили в Минюсте.

«Кроме того, не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей, а также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием», — сообщили в пресс-службе Минюста.

Изменения в закон

С учетом вывода о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, направленных на освобождение физического лица от ответственности, если несоблюдение ограничений, запретов и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение таких антикоррупционных требований, аппарат правительства РФ поручил Минюсту совместно с другими федеральными органами представить проекты нормативных правовых актов, направленных на внесение необходимых изменений. В частности, пояснили в Минюсте, необходимые изменения потребуется внести в закон «О противодействии коррупции» и в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (утвержденное указом президента РФ от 1 июля 2010 года). В законе предполагается прописать, что «устанавливать объективность обстоятельств, исключающих возможность соблюдения запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей, будет соответствующая комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

Комиссии по конфликту интересов предлагается наделить полномочиями по оценке объективности обстоятельств, исключающих возможность соблюдения госслужащим запретов, ограничений, требований и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Закон лишь дополнят

В Минюсте напомнили, что уже в действующем положении о комиссиях (подпункт «б» пункта 16) «предусмотрено право государственного служащего подать в соответствующую комиссию <…> заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о невозможности выполнить требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами».