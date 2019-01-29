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16:00 (мск), источник: ТАСС

Порошенко выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул во вторник свою кандидатуру для участия в президентских выборах, запланированных на 31 марта.

Источник: Reuters

«Я принял решение быть кандидатом еще раз», — заявил он во вторник на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходит в Международном выставочном центре в Киеве.

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«Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы вернуть территориальную целостность Украины, чтобы вернуть мир, чтобы окончить построение сильного государства, способного обеспечить гарантию благосостояния каждого украинца», — сказал Порошенко.

На предстоящие выборы глава государства идет как самовыдвиженец.

Президент не рискнул выдвигаться от партии «Блок Петра Порошенко» из-за низкого доверия к этой политсиле и ряда скандалов, в которых фигурирует ближайшее окружение главы государства, считают эксперты.

Порошенко не спешил объявить о президентских амбициях, как сделал до этого момента 41 человек, подавший документы для регистрации кандидатом на пост главы государства. 22 из них Центризбирком уже выдал удостоверения кандидата в президенты.

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