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16:45 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Рады Береза, толкнувший Скабееву, получит госнаграду Эстонии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, получит госнаграду Эстонии, передает во вторник Sputnik Эстония.

Источник: РИА Новости

Инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

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«Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в канун 101-й годовщины декларации независимости Эстонской Республики утвердила список из политиков, общественных деятелей, спортсменов, деятелей культуры и науки, которые получат государственные награды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в списке оказался украинский депутат Береза, который будет награжден орденом «Крест Маарьямаа IV степени». Поясняется, что Береза является «сторонником Эстонии на Украине».

«Председатель украино-эстонской парламентской группы в Верховной раде, который активно и эффективно помогает решать проблемы, связанные с Эстонией и нашими предпринимателями», — говорится в тексте представления к награде, опубликованном на сайте канцелярии президента.

С ноября 2018 года Береза включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены спецмеры.

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