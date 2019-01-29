Абэ назвал условие создания американских баз на Курилах

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Политик отметил, что США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии.

«Однако место их размещения должно быть согласовано с японским правительством», — цитирует Абэ Kyodo. При этом, как отмечает агентство, премьер уклонился от вопросов журналистов про обсуждение данной темы с Москвой.

Абэ отметил, что комментарии на этот счет «могут негативно повлиять на ход переговоров».

Ранее японские СМИ сообщали, что Абэ обещал Путину не размещать американские базы на островах в случае их передачи. В начале января командующий американскими силами в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез также подчеркивал, что США не планируют размещать вооруженные силы на этих островах.

Проблема мирного договора

В России не раз подчеркивали, что при заключении мирного договора с Японией крайне важны вопросы безопасности. В частности, Москву беспокоят планы размещения в Японии американской системы ПРО. Так, президент Владимир Путин подчеркивал, что не считает ПРО США оборонительным оружием, так как эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами.

В Москве также отмечали, что в вопросе российско-японских отношений намерены принимать в расчет союзнические отношения Токио с Вашингтоном.

Новость Переговоры Путина и Абэ о Курилах завершились безрезультатно

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Токио претендует острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом в Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой говорилось о возможной передаче Японии Хабомаи и Шикотана, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась, однако Токио по-прежнему претендовал на все острова.

На прошлой неделе Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что в Японии стали рассматривать возможность подписания мирного договора в случае получения гарантий на передачу Шикотана и необитаемого архипелага Хабомаи. По данным агентства, в администрации премьера Синдзо Абэ полагают, что передача островов Кунашир и Итуруп маловероятна.