Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собака спасла пьяного хозяина, потерявшего сознание
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО
Врач продлил на месяц жизнь умирающего пациента и поплатился
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
Когда и как погаснет Солнце и что будет с нами?Сколько лет осталось Солнечной системе?
Сатановский: Шойгу дал «минут 20» на ликвидацию угрозы от США
Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы
В московской больнице скончалась пациентка, больная гриппом
Домашний труд разрушает здоровье женщин
Федерация: Вызов Ракицкого в сборную Украины в руках тренеров
Малкин и Ковальчук в десятке худших в НХЛ
Кейт Мосс в роли кентавра снялись для обложки журнала
Похудевшую Стешу Маликову перепутали с ее мамой
Стало известно, когда выпустят «первый российский Mercedes»
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
17:37 (мск), источник: РИА Новости

Абэ назвал условие создания американских баз на Курилах

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В случае передачи части южных Курильских островов Японии, размещение на них американских военных баз будет возможно только при согласии Токио, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Политик отметил, что США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии.

«Однако место их размещения должно быть согласовано с японским правительством», — цитирует Абэ Kyodo. При этом, как отмечает агентство, премьер уклонился от вопросов журналистов про обсуждение данной темы с Москвой.

Абэ отметил, что комментарии на этот счет «могут негативно повлиять на ход переговоров».
Новость
Алексей Венедиктов: Путин договором с Японией хочет поставить точку Второй мировой войне

Ранее японские СМИ сообщали, что Абэ обещал Путину не размещать американские базы на островах в случае их передачи. В начале января командующий американскими силами в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез также подчеркивал, что США не планируют размещать вооруженные силы на этих островах.

Проблема мирного договора

В России не раз подчеркивали, что при заключении мирного договора с Японией крайне важны вопросы безопасности. В частности, Москву беспокоят планы размещения в Японии американской системы ПРО. Так, президент Владимир Путин подчеркивал, что не считает ПРО США оборонительным оружием, так как эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами.

В Москве также отмечали, что в вопросе российско-японских отношений намерены принимать в расчет союзнические отношения Токио с Вашингтоном.

Новость
Переговоры Путина и Абэ о Курилах завершились безрезультатно

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Токио претендует острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом в Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой говорилось о возможной передаче Японии Хабомаи и Шикотана, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась, однако Токио по-прежнему претендовал на все острова.

На прошлой неделе Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что в Японии стали рассматривать возможность подписания мирного договора в случае получения гарантий на передачу Шикотана и необитаемого архипелага Хабомаи. По данным агентства, в администрации премьера Синдзо Абэ полагают, что передача островов Кунашир и Итуруп маловероятна.

Справка
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

Следите за развитием темы Курильский вопрос
 'Суперпушка' США противоречит законам физики, заявил Коротченко
Чем закончился поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
Необычную уборку снега в Йеллоустонском парке сняли на видео
Мощнейший взрыв на Бурейском водохранилище попал на видео
Медики перевели в речь сигналы головного мозга
Толкнувший Скабееву депутат Рады получит госнаграду Эстонии
Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за дебоша на борту
Спонсорскую помощь Пугачевой посчитали «откатом»
Спорт
Мерси, Париж. «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса Объясняем, почему завершение истории с переходом Леандро Паредеса из "Зенита" в ПСЖ пойдет на пользу и клубу и футболисту
Hi-Tech
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых При минимальных технических затратах.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Популярные темы на «Детях»
По следам "Стыдно" 882
Светская жизнь. 470
нагрузки дошкольников - секции, кружки и прочая.... 196
Вопрос 154
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь