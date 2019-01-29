Белорусы опровергли дерусификацию телевидения

Источник: РИА "Новости"

Эйсмонт считает, что заявление главы администрации президента Белоруссии Натальи Кочановой о введении квот на белоруссоязычную продукцию было неправильно понято журналистами.

Речь шла о том, чтобы на телевидении было представлено не менее 30 процентов национального контента, то есть фильмов и передач, созданных в Белоруссии.

По словам Эйсмонт «в этом контексте можно рассчитывать и на то, что белорусский язык будет использоваться чаще». «Конечно, нет, нет», — ответила она на вопрос о возможных квотах на белорусский язык в телеэфире.