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18:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова: Порошенко не воспользовался шансом на «глобальный мир»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко, заявившего о необходимости «холодного, но мира» с Россией. По мнению госпожи Захаровой, у президента Украины был шанс наладить отношения с Москвой, но он им не воспользовался.

Источник: РИА "Новости"

«У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире — выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался. Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него», — сказала «РИА Новости» представитель МИД.

Как считает Петр Порошенко, Украине нужен «мир с Россией», потому что «люди устали от войны». При этом он уточнил, что «гарантировать мир может только боеспособная армия», но пообещал продолжить «линию по возобновлению территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем». Соответствующие заявления он сделал на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве. Во время выступления господин Порошенко также объявил, что будет выдвигаться кандидатом на выборы президента Украины, которые пройдут 31 марта.

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