Захарова: Порошенко не воспользовался шансом на «глобальный мир»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко, заявившего о необходимости «холодного, но мира» с Россией. По мнению госпожи Захаровой, у президента Украины был шанс наладить отношения с Москвой, но он им не воспользовался.
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