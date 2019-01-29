Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая безумная парковка в мире: видео из Бангкока
В США испытали российские «Торы»
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Когда и как погаснет Солнце и что будет с нами?Сколько лет осталось Солнечной системе?
Сатановский: Шойгу дал «минут 20» на ликвидацию угрозы от США
Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Федерация: Вызов Ракицкого в сборную Украины в руках тренеров
Малкин и Ковальчук в десятке худших в НХЛ
Совет Европы отреагировал на инцидент с россиянкой в ПАСЕ
Путин жестом остановил охранника
Находчивые москвичи нашли способ, как заработать на снегопаде
Самая безумная парковка в мире: видео из Бангкока
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
16От Путятина до Путина
18:43 (мск), источник: ТАСС

Посол Японии: в Токио довольны итогами январской встречи Путина и Абэ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Токио доволен результатами состоявшихся 22 января переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

Источник: AFP 2019

«Лидеры провели откровенный обмен мнениями по проблеме заключения мирного договора. Они договорились дать указания на рабочем уровне о последовательном и быстром продвижении совместной работы по скорейшей реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех островах», — отметил дипломат.

Видео
Абэ: в переговорах с Путиным мы ничего не утаиваем друг от друга

«Говоря о гуманитарных мерах для бывших жителей островов, стороны пришли к единому мнению об организации посещения могил предков с помощью авиаперелета летом этого года», — добавил собеседник агентства.

«Лидеры приветствовали развитие сотрудничества в сферах экономики и гуманитарных обменов, включая реализацию плана сотрудничества из восьми пунктов, а также пришли к единому мнению об ускорении позитивных тенденций, — продолжил Кодзуки. — В ходе дискуссии по международной ситуации стороны провели откровенный обмен мнениями и подтвердили намерение в дальнейшем тесно взаимодействовать по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова».

«Таким образом, между лидерами состоялась откровенная дискуссия по перспективам развития японо-российского сотрудничества в разных сферах. Я считаю, что встреча стала хорошим стартом для наших отношений в 2019 году», — сказал посол.

Справка
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

Следите за развитием темы Курильский вопрос
 Огневая мощь российского пистолета потрясла американских военных
Почему Япония так хочет Курильские острова
Абэ назвал условие создания американских баз на Курилах
Пенсионеры-математики нашли законный способ выигрывать в лотерею
Мощнейший взрыв на Бурейском водохранилище попал на видео
Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за дебоша на борту
Самый долгий эксперимент принес первые результаты
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с карт «Сбербанка»
Толкнувший Скабееву депутат Рады получит госнаграду Эстонии
Спорт
Мерси, Париж. «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса Объясняем, почему завершение истории с переходом Леандро Паредеса из "Зенита" в ПСЖ пойдет на пользу и клубу и футболисту
Hi-Tech
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых При минимальных технических затратах.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
СМИ: экс-жена Александра Малинина родила ребенка от его отца ДНК-тест показал, что Кира точно не является дочерью знаменитого артиста
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь