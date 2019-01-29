Посол Японии: в Токио довольны итогами январской встречи Путина и Абэ

Источник: AFP 2019

«Лидеры провели откровенный обмен мнениями по проблеме заключения мирного договора. Они договорились дать указания на рабочем уровне о последовательном и быстром продвижении совместной работы по скорейшей реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех островах», — отметил дипломат.

«Говоря о гуманитарных мерах для бывших жителей островов, стороны пришли к единому мнению об организации посещения могил предков с помощью авиаперелета летом этого года», — добавил собеседник агентства.

«Лидеры приветствовали развитие сотрудничества в сферах экономики и гуманитарных обменов, включая реализацию плана сотрудничества из восьми пунктов, а также пришли к единому мнению об ускорении позитивных тенденций, — продолжил Кодзуки. — В ходе дискуссии по международной ситуации стороны провели откровенный обмен мнениями и подтвердили намерение в дальнейшем тесно взаимодействовать по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова».

«Таким образом, между лидерами состоялась откровенная дискуссия по перспективам развития японо-российского сотрудничества в разных сферах. Я считаю, что встреча стала хорошим стартом для наших отношений в 2019 году», — сказал посол.