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18:55 (мск), источник: РИА Новости

Гуаидо могут задержать в любой момент, считает жена оппозиционера

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв — РИА Новости. Объявившего себя временным президентом спикера парламента Хуана Гуаидо могут задержать в любой момент, но его семья готова к любому сценарию, рассказала в интервью La Nacion жена лидера оппозиционного парламента Фабиана Росалес.

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«Его уже задерживали два раза… Это может произойти в любой момент, просто кто-то отдаст приказ, и чиновник, не питающий большой симпатии к закону и конституции, его исполнит. Дома дочь ждет его каждый день, и я хочу, чтобы Миранда росла рядом с ним. Но мы приготовились к любому сценарию», — сказала она.

26-летняя Росалес, журналистка и политическая активистка, сопровождает мужа на всех публичных выступлениях. Она достаточно активна в соцсетях. В Twitter число ее публикаций заметно увеличилось после того, как Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Сам Гуаидо ранее заявлял, что не боится тюрьмы, не боится за свою жизнь.

Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) согласилась принять меры предосторожности для защиты оппозиционера и его семьи. Согласно принятой резолюции, МКПЧ попросила Венесуэлу принять меры «для защиты прав на жизнь и личную неприкосновенность и гарантировать безопасности Хуана Гуаидо и его семьи».

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17:42 (мск)© Ньюстюб
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