Гуаидо могут задержать в любой момент, считает жена оппозиционера

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«Его уже задерживали два раза… Это может произойти в любой момент, просто кто-то отдаст приказ, и чиновник, не питающий большой симпатии к закону и конституции, его исполнит. Дома дочь ждет его каждый день, и я хочу, чтобы Миранда росла рядом с ним. Но мы приготовились к любому сценарию», — сказала она.

26-летняя Росалес, журналистка и политическая активистка, сопровождает мужа на всех публичных выступлениях. Она достаточно активна в соцсетях. В Twitter число ее публикаций заметно увеличилось после того, как Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Сам Гуаидо ранее заявлял, что не боится тюрьмы, не боится за свою жизнь.