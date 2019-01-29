Гуаидо могут задержать в любой момент, считает жена оппозиционера

«Его уже задерживали два раза… Это может произойти в любой момент, просто
26-летняя Росалес, журналистка и политическая активистка, сопровождает мужа на всех публичных выступлениях. Она достаточно активна в соцсетях. В Twitter число ее публикаций заметно увеличилось после того, как Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Сам Гуаидо ранее заявлял, что не боится тюрьмы, не боится за свою жизнь.
Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) согласилась принять меры предосторожности для защиты оппозиционера и его семьи. Согласно принятой резолюции, МКПЧ попросила Венесуэлу принять меры «для защиты прав на жизнь и личную неприкосновенность и гарантировать безопасности Хуана Гуаидо и его семьи».