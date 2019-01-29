Нацразведка США выразила сомнение в победе Порошенко на украинских выборах

С такой оценкой выступил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США , которые посвящены глобальным и региональным угрозам.

«Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат», — считает Коутс.

По его словам, Россия предпринимает шаги для оказания влияния на выборы. «Россия предпринимает шаги для оказания влияния на эти выборы, применяя широкий спектр инструментов, в том числе используя уязвимую экономику Киева, повсеместную коррупцию, уязвимости в киберпространстве и разногласия в обществе в надежде свергнуть Порошенко и избрать парламент, который бы не был столь антироссийским», — утверждает Коутс.