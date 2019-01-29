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21:43 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции

КАРАКАС, 29 января. /ТАСС/ — Генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб отметил, что расследование связано с «актами насилия, которые произошли в стране».

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Прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

Я передал председателю Верховного суда бумаги, касающиеся предварительного расследования, которое начала Генеральная прокуратура в отношении гражданина Хуана Гуайдо.

По словам генпрокуратура, расследование связано с «актами насилия, которые произошли в стране начиная с 22 января».

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Генпрокурор республики также добавил, что возглавляемое им ведомство попросило суд запретить лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны на время расследования.

«Мы здесь, чтобы попросить [суд] принять превентивные меры на время расследования», — сказал он.

По словам Сааба, генпрокуратура считает необходимым «запретить Гуайдо выезжать из страны и переписывать имущество». Кроме того, орган попросил заморозить счета оппозиционера.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

По данным Управления комиссара ООН по правам человека, в ходе протестов с 22 января в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

Справка
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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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