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20:29 (мск), источник: РИА Новости

Политолог считает, что Порошенко не сможет повысить рейтинг перед выборами

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко не удастся повысить свой рейтинг перед выборами главы государства, несмотря на пафосные заявления, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Источник: РИА Новости

Порошенко во вторник объявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Он заявил, что Украина подаст в 2024 году заявку на вступление в ЕС, а также отметил необходимость «холодного мира» с РФ.

«По большому счету, никак эти заявления, этот форум не отразятся на его рейтингах. Хоть выступление как всегда хорошее, взвешенное, пафосное, хорошо иллюстрированное. Но оно из параллельной реальности, не пересекающейся с той, в которой живет общество. Тезисы абсолютно стандартные, ни одного нового тезиса», — заявил РИА Новости Бортник.

Эксперт считает, что форум, на котором Порошенко заявил о намерении баллотироваться, стал его «слабым местом».

«Президенту не удалось собрать весь желаемый бомонд. Отсутствовали (экс-премьер Арсений) Яценюк с (главой МВД Украины Арсеном) Аваковым, (певец Святослав) Вакарчук, (бывший неканонической церковной структуры, раскольник) Филарет, два президента Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Президенту не удалось продемонстрировать единство команды власти и поддержку своего курса всем политическим бомондом Украины», — отметил он.

Политолог считает, что отсутствие многих политиков и известных личностей на форуме может стать «знаком» для элит относительно дальнейшей поддержки президента.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Комиссия зарегистрировала уже более 20 кандидатов.

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