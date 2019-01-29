Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какие автоподставы в ходу у мошенников (популярные схемы)
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Дочь Богомолова и Мороз растет копией мамы
Певица Зара появилась на форуме в элегантном брючном костюме
Жильцы дома в Магнитогорске передумали переезжать
Когда и как погаснет Солнце и что будет с нами?Сколько лет осталось Солнечной системе?
Сатановский: Шойгу дал «минут 20» на ликвидацию угрозы от США
Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
93-летняя Васильева рассказала о домогательствах - СМИ
В Москве умер крупный чиновник (а вот и причина)
Миддлтон приехала в Шотландию в «старом» клетчатом пальто
Решетова спровоцировала слухи о свадьбе с Тимати
Стало известно, когда выпустят «первый российский Mercedes»
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
16От Путятина до Путина
22:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В смещении Мадуро нашли плюс для России

Россия останется в плюсе в случае окончательного смещения с поста действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой государства, в интервью ARD, пишет Tagesschau.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Он признал, что его «назначение» президентом было согласовано с американским правительством, и что США являются его главным сторонником. В то же время Гуайдо уверен, что может привлечь на свою сторону Россию и Китай.

У них очень тесные экономические связи с Венесуэлой, и они очень хорошо знают, что Мадуро никого не защищает. Он даже не заботится о нашей экономике.

Лидер оппозиции подчеркнул, что по прогнозу инфляция в Венесуэле в 2019 году составит два миллиона процентов.

По его словам, в такой ситуации для китайских и российским инвесторов новое правительство в стране — лучшее развитие ситуации. «Создание [атмосферы] доверия, правовой определенности и стабильности сохраняет инвестиции», — пояснил он.

Читайте также
Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции

Гуайдо также выразил уверенность, что военные вскоре перейдут на сторону оппозиции, что позволит провести мирную передачу власти. Ранее он обвинил Мадуро в неспособности защитить интересы иностранных инвесторов, в частности, российских и китайских.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты. 23 января на их фоне Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия, Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента. В Китае же заявляли продолжении сотрудничества и невмешательстве во внутренние дела страны.

Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.

В 2018 году экономический кризис в Венесуэле стал худшим в современной истории. Инфляция достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.
Справка
В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Порошенко рассказал, встанет ли перед Путиным на колени
Назван главный провал Украины
Абэ назвал условие создания американских баз на Курилах
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с карт «Сбербанка»
Пенсионеры-математики нашли законный способ выигрывать в лотерею
Мощнейший взрыв на Бурейском водохранилище попал на видео
Власти объяснили фиктивный экономический рост России
Самый долгий эксперимент принес первые результаты
Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за дебоша на борту
Спорт
Конор Макгрегор дисквалифицирован на полгода Соперник ирландца Хабиб Нурмагомедов отстранен на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов
Hi-Tech
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых При минимальных технических затратах.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир
Дача стала жилым домом
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь. 624
нагрузки дошкольников - секции, кружки и прочая.... 239
Выпал снег молодой... 170
Вы бы давали АБ? 146
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь