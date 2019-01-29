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29 января, источник: РИА Новости

Рябков назвал сообщения о российских наемниках в Венесуэле недостоверными

ПЕКИН, 29 янв — РИА Новости. Сообщения о якобы нахождении в Венесуэле российских наемников являются недостоверными и не соответствующими действительности, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники и казачьего атамана Евгения Шабаева сообщило, что якобы сотрудники российской «частной военной компании» отправились в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро. Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский в интервью РИА Новости опроверг эту информацию, назвав ее «очередной уткой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о нахождении российских военных в Венесуэле не соответствуют действительности.

Это все давно опровергнуто. Вообще, я не знаю, почему из общего информационного массива на эту тему выхватываются наиболее недостоверные, несоответствующие действительности, одиозные и никак не соотносящиеся с нашей политикой сюжеты.
Сергея Рябков
заместитель министра иностранных дел РФ

На прошлой неделе в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуайдо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Справка
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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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