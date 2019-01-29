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29 января, источник: Известия

Рябков призвал к невмешательству в конфликт в Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал все стороны, заинтересованные в совершении военной интервенции в Венесуэлу, отказаться от своих планов. Об этом сообщает «РИА Новости» 29 января.

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Россия настаивает на том, чтобы те, у кого есть замыслы, планы, идеи, какие-то предположения о том, что такое вмешательство целесообразно, чтобы эти политики и ответственные государственные деятели от них отказались.

Он также отметил, что история мира знает много примеров, когда противоправное вмешательство стран во внутренние дела государств из других регионов приводило к кровопролитию.

«Мы призываем к внутривенесуэльскому диалогу, мы многократно подтверждали готовность работать со всеми ответственными силами в интересах его завязывания, эти инициативы не утратили актуальность», — заключил замминистра иностранных дел.

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Ранее 29 января глава американской разведки Дэниел Коутс заявил, что армия Венесуэлы и ее действия будут играть ключевую роль в развитии конфликта в южноамериканской республике. Также он добавил, что действия США будут зависеть от шагов и решений венесуэльской армии.

В тот же день в интернете появилась фотография помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. На кадрах с брифинга о ситуации в Венесуэле чиновник стоит на трибуне с блокнотом, в котором видно две надписи: «Афганистан — приветствуем диалог» и «5 тыс. военнослужащих в Колумбию».

При этом на вопрос журналистов о возможном военном вмешательстве США в дела Венесуэлы Болтон ответил: «Все варианты рассматриваются».

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан опроверг обсуждение с Болтоном ввода войск в Колумбию.
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10 января переизбранный на досрочных выборах в мае прошлого года венесуэльский президент Николас Мадуро вступил в должность главы государства.

Страны «Группы Лимы» — Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия и Чили — посчитали, что это избрание не соответствует международным стандартам.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. США поддержали политика. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Штаты в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия и Куба. Российский сенатор Алексей Пушков назвал Венесуэлу новой жертвой США наряду с Ираком и Ливией.

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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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