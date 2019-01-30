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03:33 (мск), источник: Интерфакс

WP сообщила о предложении России построить АЭС в Северной Корее

Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Россия тайно предлагала КНДР расположить на ее территории АЭС в обмен на то, что Пхеньян откажется от ядерного и баллистического вооружения, сообщает во вторник газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Источник: Reuters

Подобное предложение, по данным газеты, Россия делала в конце октября прошлого года, американской разведке о нем стало известно в конце 2018 года.

В рамках сделки, утверждает газета, предлагалось, чтобы оператором АЭС была Россия, а все побочные продукты и отходы вывозились в Россию. Такое решение, отмечает газета, позволило бы снизить риски того, что КНДР будет использовать атомную электростанцию для производства ядерного оружия, одновременно предоставляя КНДР новый источник энергии.

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ЦРУ, сообщают источники, подсчитало, что АЭС, в случае ее постройки, производила бы очень ограниченное количество пригодных для использования в военных целях побочных продуктов.

Российская сторона просила КНДР предоставить данные о реалистичных сроках денуклеаризации в случае, если предложение ее заинтересовало, пишет газета.

Неясно, отмечает газета, продолжаются ли переговоры по предложению России и в настоящее время, и повлияли ли они на диалог между Вашингтоном и Пхеньяном. Газета не смогла получить комментарии у госдепа США, ЦРУ и посольства России в Вашингтоне.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. После этого СМИ неоднократно обращали внимание на невысокие темпы переговоров между КНДР и США.

Однако в конце прошлого года стало известно, что вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа запланирована на конец февраля. Ее место пока официально не оглашается. Ранее СМИ предполагали, что саммит может состояться во Вьетнаме.

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