WP сообщила о предложении России построить АЭС в Северной Корее

Источник: Reuters

Подобное предложение, по данным газеты, Россия делала в конце октября прошлого года, американской разведке о нем стало известно в конце 2018 года.

В рамках сделки, утверждает газета, предлагалось, чтобы оператором АЭС была Россия, а все побочные продукты и отходы вывозились в Россию. Такое решение, отмечает газета, позволило бы снизить риски того, что КНДР будет использовать атомную электростанцию для производства ядерного оружия, одновременно предоставляя КНДР новый источник энергии.

Читайте также Расценки новой генерации

ЦРУ, сообщают источники, подсчитало, что АЭС, в случае ее постройки, производила бы очень ограниченное количество пригодных для использования в военных целях побочных продуктов.

Российская сторона просила КНДР предоставить данные о реалистичных сроках денуклеаризации в случае, если предложение ее заинтересовало, пишет газета.

Неясно, отмечает газета, продолжаются ли переговоры по предложению России и в настоящее время, и повлияли ли они на диалог между Вашингтоном и Пхеньяном. Газета не смогла получить комментарии у госдепа США, ЦРУ и посольства России в Вашингтоне.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. После этого СМИ неоднократно обращали внимание на невысокие темпы переговоров между КНДР и США.

Однако в конце прошлого года стало известно, что вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа запланирована на конец февраля. Ее место пока официально не оглашается. Ранее СМИ предполагали, что саммит может состояться во Вьетнаме.