Болтон пригрозил «серьезными последствиями» противникам Гуаидо

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«Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуаидо. Позвольте мне еще раз повторить: будут серьезные последствия для тех, кто пытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо», — написал Болтон в Twitter.

Ранее генпрокурор Венесуэлы, которого США считают бывшим, попросил Верховный суд запретить Гуаидо выезд из страны, блокировать его счета и лишить права распоряжаться имуществом. Он также сообщил, что было принято решение «начать предварительное расследование против главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо».

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Попытка госпереворота в Венесуэле

Массовые акции начались в Венесуэле 21 января. По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек.

На волне протестов спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран признали его.

Законный президент Николас Мадуро назвал Гуаидо «марионеткой США». В Москве разделяют его позицию.

Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Помимо США статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.