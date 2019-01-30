СМИ рассказали о «неформальной» беседе Путина и Трампа на G20

Источник: РИА Новости

Беседа Путина и Трампа прошла в оперном театре «Колон» в Буэнос-Айресе, когда государственные лидеры и гости вечера шли к выходу из здания. По информации газеты, Трамп вместе с женой Меланьей, но без помощников, и Путин с переводчиком сели за стол и были среди последних, кто покинул театр.

Как отмечают источники газеты, беседа Путина и Трампа была более содержательной и длительной, чем ранее сообщал Белый дом, который назвал их беседу «неформальной».

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Газета пишет, что, как сообщил российский чиновник, двое лидеров говорили в течение 15 минут о вопросах, касающихся внешней политики, включая инцидент в Керченском проливе и конфликт в Сирии. Также они обсудили, когда смогут провести официальную встречу, заявил чиновник.

По его словам, Трамп заявил, что полноценная встреча пока невозможна, на что российский президент ответил, что «не спешит» и готов встретиться с Трампом, когда ему будет удобно.

Российский чиновник отметил, что недостаток переводчиков и помощников у Трампа — следствие «другой системы», применяемой Белым домом, по сравнению с российскими нормами. По его словам, российского президента сопровождают весь день, тогда как в США другая система.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.