СМИ рассказали о «неформальной» беседе Путина и Трампа на G20
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на мероприятии в рамках саммита G20 в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на мероприятии в рамках саммита G20 в
Беседа Путина и Трампа прошла в оперном театре «Колон» в
Газета пишет, что, как сообщил российский чиновник, двое лидеров говорили в течение 15 минут о вопросах, касающихся внешней политики, включая инцидент в Керченском проливе и конфликт в Сирии. Также они обсудили, когда смогут провести официальную встречу, заявил чиновник.
По его словам, Трамп заявил, что полноценная встреча пока невозможна, на что российский президент ответил, что «не спешит» и готов встретиться с Трампом, когда ему будет удобно.
Российский чиновник отметил, что недостаток переводчиков и помощников у Трампа — следствие «другой системы», применяемой Белым домом, по сравнению с российскими нормами. По его словам, российского президента сопровождают весь день, тогда как в США другая система.
Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20
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