Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть оружейные контракты с Россией

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Венесуэльская оппозиция, которая контролирует Национальную ассамблею (однопалатный парламент), собирается пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений, а также отношения с Москвой в целом. С таким утверждением во вторник в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований выступил Густаво Тарре Брисеньо, которого парламент назначил на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ).

Мы будем занимать очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться. Мы столкнемся с кем-то, кто не очень дружелюбен, с тем, с кем очень сложно заключить сделку, но я с доверием отношусь к венесуэльскому послу в Москве. Нам предстоит проделать очень хорошую работу.

По его версии, основу долгов Каракаса перед Москвой составляет «цена вооружений». Политик подверг критике поставленное РФ оружие, сославшись на беседу с отставным военнослужащим ВВС Венесуэлы, имени которого не назвал. В частности, по словам Брисеньо, передача бомбардировщиков «Сухой» якобы не была полностью прозрачной, а сами самолеты оппозиционер назвал «не самыми лучшими» в технологическом плане.

В своей речи Брисеньо также заявил о будто бы низком качестве вертолетов, на которых «не летают в Венесуэле», поскольку две трети из них якобы пришли в негодность.

Оппозиционер считает, что Венесуэла «изменит [список] своих лучших друзей», среди которых он выделил Россию и КНДР. Кроме того, в их числе он упомянул некую «террористическую исламскую организацию», не пояснив, что именно имеет в виду. «Мы должны вернуться к нашим настоящим друзьям и признать борьбу за демократию во всем мире», — заключил он.

Выступление активисток

Речь Брисеньо три раза прерывали активистки американского антивоенного движения Code Pink. Они взбирались на сцену и скандировали лозунг «Руки прочь от Венесуэлы!».

Источник: AFP 2019

«Почему вообще Соединенные Штаты решили, что имеют какое-либо моральное право оценивать действия Венесуэлы?» — отметила одна из них, назвав Брисеньо «марионеткой [американского лидера Дональда] Трампа». У каждой активистки в руках был плакат с критикой политики администрации США в отношении Венесуэлы: «США, руки прочь от Венесуэлы» и «Долой государственный переворот в Венесуэле».

Отвечающие за обеспечение безопасности сотрудники центра грубо вытолкнули одну из женщин со сцены и провели через весь зал. У второй из рук вырвали плакат и смяли его, а ее саму, толкая в спину, как и третью пожилую активистку, вывели в помещение за сценой.

Венесуэла в ОАГ

ОАГ не признала легитимным новый срок Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы. В поддержку этого решения высказались 19 стран — участниц ОАГ, шесть были против, восемь воздержались, представитель еще одной не присутствовал на голосовании. МИД Венесуэлы назвал решение ОАГ опасным прецедентом в международных отношениях.

В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отметил, что его страна никогда не вернется в состав организации, которая с момента своего появления «стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов».

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