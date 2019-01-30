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04:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Гуайдо запретили выезжать из Венесуэлы и пользоваться счетами

Верховный суд Венесуэлы запретил самопровозглашенному президенту Хуану Гуайдо покидать страну и заблокировал все его банковские счета на территории республики. Об этом сообщил председатель суда Маикель Морено в Twitter.

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Суд вынес такое решение по просьбе главного прокурора Венесуэлы Тарека Сааба. Он заявил, что генеральная прокуратура начала расследование антиправительственной деятельности Гуайдо. Запрет на выезд и блокировка счетов будут действовать вплоть до окончания следствия.

Прокуратура и Верховный суд поддерживают избранного президента страны Николаса Мадуро.

Ранее парламент Венесуэлы, состоящий в основном из оппозиции, обвинил действующие власти в попытке вывезли около 20 тонн золота в Россию. Оппозиционеры потребовали от Банка Венесуэлы объяснить, что происходит с золотыми резервами страны.

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29 января власти США предоставили Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Он может контролировать активы, находящиеся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка или любых других банков с застрахованными депозитами.

Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы во время массовых акций протеста в Каракасе 23 января. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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