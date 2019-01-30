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11:01 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ: Россия не предлагала КНДР построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

ПХЕНЬЯН, 30 января. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Россия никогда не обращалась к властям КНДР с предложением построить в народной республике АЭС в обмен на полный отказ от ядерного оружия. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в среду посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся ранее в газете The Washington Post утверждения на этот счет.

Источник: AP 2019

«Я недавно уже комментировал выдумку о том, что КНДР развивает свою противоракетную и противовоздушную оборону на основе полученных легально или выкраденных у нас технологий, — отметил Мацегора. — Аналогичным мой ответ будет и по поводу новой “утки”. Как посол Российской Федерации, обладающий исчерпывающей информацией обо всем, что происходит в отношениях между моей страной и КНДР, заявляю со всей ответственностью: Россия или, как утверждается, представители российских властей не выходили с предложением о строительстве в КНДР атомной электростанции».

По мнению высокопоставленного российского дипломата, одним из самых убедительных аргументов, который легко опровергает беспочвенные утверждения американской газеты, является непомерно высокая стоимость строительства такой станции.

АЭС стоит несколько миллиардов долларов. Столько же, если не больше, пошло бы на полную модернизацию энергетической инфраструктуры КНДР, включая ее электрические сети, без этого атомная станция была бы не менее опасным объектом, чем весь нынешний ядерный потенциал республики.
Александр Мацегора
посол РФ в Пхеньяне

Как считает посол, авторы публикации в The Washington Post не учли также расходы по содержанию АЭС, которые не сможет себе позволить КНДР в нынешней экономической ситуации.

Стоимость топлива и утилизации отработанных элементов плюс эксплуатационные расходы — не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка? Кто готов сделать такой подарок — ведь у самих корейцев этих денег нет?
Александр Мацегора
посол РФ в Пхеньяне

РФ не заинтересована в срыве переговоров КНДР и США

«Может быть, американцы готовы вернуться к рамочному соглашению от 21 октября 1994 года между США и КНДР, которое как раз предусматривало обмен легководных ядерных реакторов на северокорейскую денуклеаризацию? — предположил Мацегора. — Россия приветствовала бы достижение договоренности между Пхеньяном и Вашингтоном, зачем надо срывать переговоры между ними?».

Как отметил российский посол, Россия искренне заинтересована в успехе американо-северокорейского диалога и предстоящего саммита КНДР — США.

«Есть масса других, не менее убедительных аргументов, убедительно свидетельствующих о том, что The Washington Post вольно или невольно, прошу прощения, «соврамши», — констатировал Мацегора.

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Выдумка журналистов или дезинформация спецслужб США

Как считает посол РФ в КНДР, одно из возможных объяснений появления подобной скандальной статьи на страницах влиятельной американской газеты The Washington Post — погоня за сенсацией. «Если это выдумка редакции в русле раздуваемой в западных СМИ антироссийской кампании, то остается только взгрустнуть по поводу уровня современной американской журналистики», — посетовал Мацегора.

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«Если же источником этих сообщений действительно являются американские спецслужбы, которые, я в этом уверен, знают правду, тогда мы имеем дело с заведомой дезинформацией», — подчеркнул глава российского диппредставительства в КНДР.

«Это очень опасно, когда спецслужбы начинают играть в такие игры, — ведь на основании их докладов политическое руководство страны принимает критические решения, от которых зависят не только отношения между государствами и общественное мнение, но и вектор развития международной обстановки с целом, — считает посол. — В конце концов, от этого зависят судьбы мира и жизни миллионов людей».

«Остается только пожелать тем, кто является автором очередной антироссийской выдумки, успокоиться и заняться, наконец, реальным делом», — резюмировал Александр Мацегора.

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