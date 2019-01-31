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18:21 (мск), источник: ТАСС

Япония считает, что ее суверенитет распространяется на все южные Курилы

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Япония настаивает на том, что ее суверенитет распространяется на все «северные территории» (так здесь именуют южные Курильские острова), изменений в этой позиции японского правительства нет. Об этом в среду во время прений в нижней палате парламента заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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«Северные территории — это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет», — подчеркнул Абэ. Он также добавил, что последовательная позиция японского правительства заключается в том, чтобы определить принадлежность «всех четырех островов» [Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов, которую в Японии называют Хабомаи] и на этой основе заключить мирный договор.

«Переговоры [с российской стороной] ведутся на основе всех документов и договоренностей, достигнутых к настоящему моменту. Однако японско-советская декларация 1956 года — это единственный документ, который был ратифицирован парламентами обеих стран, он сохраняет свою юридическую силу и по сей день», — заявил глава японского правительства. Абэ напомнил, что «девятая статья этого документа предполагает продолжение переговоров о заключении мирного договора и определяет, что после его подписания Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан».

«Помимо этого, хотелось бы воздержаться от более конкретных упоминаний о том, как ведутся переговоры и какие термины на них используются, с тем чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс», — в то же время добавил Синдзо Абэ.

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Премьер Японии также отметил, что Токио в переговорах с Москвой по-прежнему исходит из позиции, согласно которой заключить мирный договор с Россией необходимо после решения территориальной проблемы между двумя государствами. «В любом случае правительство Японии продолжит упорные переговоры [с российской стороной] на основе своей последовательной позиции — заключение мирного договора после решения территориальной проблемы», — подчеркнул Абэ.

Ранее на этой неделе руководство правящей Либерально-демократической партии Японии в очередной раз напомнило основную позицию правительства страны в отношении южных Курил. «Правительство Японии не меняет своей базовой позиции, которая заключается в том, что четыре острова являются нашей исконной территорией», — заявил заместитель генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда.

Активизация переговоров

Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, затем на встрече в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 1 декабря лидеры двух стран объявили о создании нового формата, курировать работу которого поручили министрам иностранных дел.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

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Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

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