Мадуро заявил, что Трамп отдал приказ правительству Колумбии его убить

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Мадуро в интервью РИА Новости отметил, что вопрос о возможности нового покушения на него является сложным.

«Во-первых, моя судьба в руках Господа, я христианин, я верю в защиту Господа. Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки», — отметил он.

«Но, без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность за все, что со мной происходит», — считает Мадуро.

Он еще раз подчеркнул, что его защищают. «Между тем, меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и более того, у нас есть более существенная защита — это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь», — отметил Мадуро.

В начале августа прошлого года была предпринята попытка покушения на Мадуро во время парада в Каракасе. К трибуне, где он находился, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Также Мадуро заявил, что был в курсе подготовки заговора против него при поддержке США.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.