Мадуро заявил, что Трамп отдал приказ правительству Колумбии его убить
КАРАКАС, 30 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что лидер США Дональд Трамп отдал приказ правительству Колумбии его убить, в случае, если с ним
КАРАКАС, 30 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что лидер США Дональд Трамп отдал приказ правительству Колумбии его убить, в случае, если с ним
Мадуро в интервью РИА Новости отметил, что вопрос о возможности нового покушения на него является сложным.
«Во-первых, моя судьба в руках Господа, я христианин, я верю в защиту Господа. Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки», — отметил он.
«Но, без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды
Он еще раз подчеркнул, что его защищают. «Между тем, меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и более того, у нас есть более существенная защита — это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь», — отметил Мадуро.
В начале августа прошлого года была предпринята попытка покушения на Мадуро во время парада в Каракасе. К трибуне, где он находился, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.