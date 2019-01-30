Местным чиновникам доверяют наследство

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который даст права нотариусов чиновникам, работающим на отдаленных территориях в прошедших через укрупнение городских округах. Помимо всего прочего, муниципальные служащие могут получить возможность удостоверять завещания и управлять включенным в него имуществом. В Госдуме опасаются, что норма приведет к «появлению криминала», так как сомневаются в компетентности местных чиновников, и указывают, что «для нотариусов ответственность перед своим сообществом сильнее, чем перед законом».

В пояснительной записке к законопроекту его необходимость напрямую связывается с «проводимыми преобразованиями муниципальных образований, сопряженными с включением поселений в состав городских округов». Очевидно, речь идет, к примеру, о Подмосковье, где в последние годы активно ведется укрупнение муниципалитетов с объединением их в городские округа. Этот процесс, констатируют в правительстве, привел к «снижению территориальной доступности нотариальных услуг» для их жителей. Дело в том, что нынешняя редакция законодательства о нотариате дает право заменять нотариусов только главам и «специально уполномоченным лицам» районных и сельских администраций. При этом чиновники, работающие в бывших сельских администрациях, а в настоящее время — в территориальных подразделениях городских округов, такого права лишены.

По законопроекту чиновникам предлагается передать практически все ключевые функции нотариусов, начиная от подтверждения подписей, заканчивая управлением имуществом, указанным в завещании.

Для этого авторы поправок предлагают внести изменения в «Основы законодательства РФ о нотариате» и закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В проекте оговаривается, что местный чиновник может получить эти функции только в случае, если в населенном пункте нет нотариуса, а само поселение не является административным центром. Ведь в нем, по мысли авторов документа, должны быть профессиональные нотариусы. Реестр уполномоченных чиновников муниципалы должны отправлять в Минюст.

В Госдуме с настороженностью отнеслись к проекту.

У местных чиновников может не хватать компетентности для того, чтобы заменять нотариусов. Если речь идет не о каких-то совсем элементарных вещах, а, к примеру, о сделках с недвижимостью, то подменять ими профессионалов нельзя. Юрий Синельщиков первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству

Он опасается, что реформа «спровоцирует рост криминала». «Да, эти услуги станут ближе населению. Но надо помнить, что сейчас нотариальное сообщество спрашивает со своих членов гораздо сильнее, чем нормы законодательства. Статуса нотариуса добиваются годами, а потерять его очень легко, поэтому они держатся за свои места. У чиновников подобной ответственности нет», — уверен господин Синельщиков.

Сами местные чиновники приветствуют инициативу. «В большинстве муниципалитетов речь идет об очень небольшом количестве несложных документов, с которыми сотрудники территориальных подразделений администраций вполне справятся. Это подтверждено практикой. Те же сельские главы давно имеют функции нотариусов, заверяют документы, а случаи их ошибок единичны и сопоставимы с тем количеством, которое есть у профессиональных нотариусов», — сказал «Ъ» глава администрации Старооскольского городского округа (Белгородская область, включает 19 сельских территорий) Александр Сергиенко.