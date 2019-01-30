Оппозиция обвинила Мадуро в попытке вывезти 20 т золота в Россию

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Национальная ассамблея Венесуэлы, возглавляемая Хуаном Гуаидо, который 23 января провозгласил себя временным президентом страны, обвинила национальный Центральный банк в попытке вывести почти 20 т золота в Россию. «Нам поступила информация от сотрудников ЦБ Венесуэлы о прибытии самолета из Москвы, на котором планируется вывезти не менее 20 т золота», — заявил в ходе заседания оппозиционного президенту Николасу Мадуро парламента депутат Хосе Герра.

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Он потребовал от ЦБ детали того, что происходит, подчеркнув, что золото принадлежит не главе ЦБ Венесуэлы Каликсто Оргеге, а венесуэльскому народу, отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter Национальной ассамблеи.

Позднее Герра у себя в микроблоге в Твиттере пояснил, что ЦБ Венесуэлы уполномочен совершать любые операции с золотом страны, в том числе продавать его, закладывать или обменивать. «Но страна имеет право знать, о каком типе транзакции идет речь, чтобы оценить, нужна ли она стране», — написал он.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы 35-летний Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Главой государства его признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Украина и Грузия. Не делают этого Россия, Китай, Куба, Уругвай, Мексика и еще ряд стран.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота.

Андрей Злобин

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