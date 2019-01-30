«Владимир Путин нам всегда оказывает помощь во всех смыслах»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Жители Венесуэлы сегодня выйдут на улицы страны по призыву самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Они планируют убедить военных перейти на сторону оппозиции. Тем временем глава государства Николас Мадуро дал интервью российскому агентству «РИА Новости», где пообещал урегулировать политическую и экономическую ситуации, выплатить России долг, поблагодарил за «помощь во всех смыслах» президента РФ Владимира Путина, призвал оппозицию к диалогу и предложил провести досрочные парламентские выборы. «Ъ» приводит самые интересные моменты интервью.

О российских ЧВК в Венесуэле

Президент Венесуэлы не стал подтверждать или отрицать присутствие российских частных военных компаний (ЧВК) в Венесуэле. «Не могу этого сказать. Не комментирую ничего…» — сказал он «РИА Новости».

Напомним, 25 января агентство Reuters сообщило, что российские наемники из «ЧВК Вагнера» прибыли в Венесуэлу для защиты президента Николаса Мадуро. Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев сообщил агентству, что количество российских наемников в Венесуэле достигает 400 человек.

При этом Николас Мадуро утверждал в интервью агентству, что у него «хорошая система защиты», правда, отмечая, что самая главная часть этой защиты исходит от Бога.

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Об американских санкциях

«Это одно из самых авантюрных, самых безумных решений, которое сделал Джон Болтон (советник президента США по национальной безопасности.— “Ъ”)», — охарактеризовал Николас Мадуро планы США ввести санкции против государственной нефтяной компании PDVSA и передать контроль за частью активов Венесуэлы самопровозглашенному президенту Хуану Гуайдо. Президент назвал это «попыткой экспроприировать венесуэльский актив». «Я уверен, что мы выйдем победителями», — заявил Николас Мадуро.

В России, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможные последствия ограничений уже анализируют. Вопрос санкций важен для Москвы, так как PDVSA должна своему российскому партнеру — «Роснефти» — $3,1 млрд. Российская компания также реализует в Венесуэле пять проектов по разведке и добыче нефти.

При этом сам Николас Мадуро уверен: для России нет никаких рисков в сотрудничестве с Венесуэлой после введения новых санкций, потому что она — «независимая, суверенная страна», а «российские предприятия — очень могущественные».

«Все будет хорошо, бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе защищен броней», — пообещал президент.

Об экономическом кризисе и помощи России

«Мы находимся в стадии критического восстановления, одерживая верх над препятствиями и атаками на систему обмена, на систему цен», — заверил Николас Мадуро. Он добавил, что у правительства есть «последовательная программа», которой придерживаются для стабилизации экономики.

При этом он сказал, что «рассчитывает на поддержку со стороны Китая и России для экономического развития Венесуэлы», в частности, на увеличение китайских инвестиций.

Господин Мадуро заверил, что выплатит все долги перед Россией вовремя.

«Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью», — признался президент Венесуэлы, пояснив, что просил российского лидера о «постоянных контактах» и «поддержке на дипломатическом и политическом уровне».

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О российском оружии

«В Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие (из России.— “Ъ”)», — рассказал Николас Мадуро агентству. Так, сейчас «оно прибывает в течение каждого месяца», и «это нормально, тут нет ничего экстраординарного», пояснил политик. Он также добавил, что у стран «есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику».

В то же время оппозиционеры, контролирующие Национальную ассамблею (однопалатный парламент), заявили о планах пересмотреть отношения с Россией и заключенные ранее контракты на поставки российских вооружений. Назначенный парламентом спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ) Густаво Тарре Брисеньо уверен, что поставленные в страну российские самолеты — «не самые лучшие в технологическом плане», а две трети вертолетов пришли в негодность. При этом он считает, что Россия помогает Венесуэле в первую очередь в геополитических целях, но при этом у нее «нет денег, чтобы воплотить в жизнь эти амбиции».

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О возможности американского вторжения

В начале недели советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе пресс-конференции по проблемам Венесуэлы развернул свой блокнот записями к залу. Журналисты разглядели в нем пометку «5 тыс. солдат в Колумбию». Николас Мадуро считает, что господин Болтон неслучайно показал блокнот, и называет это «инфантильным поведением», «глупостью» и «клоунадой».

«Даже правительство Колумбии официальным заявлением через МИД и Министерство обороны опровергло это. Это клоунада, провокация, детское поведение со стороны господина Болтона в его разочаровании и его ненависти к Венесуэле, глупое детское поведение», — возмутился венесуэльский лидер.

При этом у Николаса Мадуро нет сомнений, что в августе на него совершили покушение по приказу президента США, а атаку осуществили с помощью колумбийской мафии. «Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность», — предупредил господин Мадуро.

О верности армии президенту

Сегодня днем Хуан Гуайдо, 23 января провозгласивший себя президентом страны, призвал венесуэльцев выйти на улицы и призывать военных, которые охраняют порядок, перейти на сторону оппозиции. В таком случае им гарантирована амнистия. Николас Мадуро уверен, что за акциями протеста стоят власти США.

«Из Белого дома раздаются призывы, чтобы военные подняли оружие и отказались признать меня главнокомандующим, президентом республики», — выразил он уверенность.

По словам президента, хотя «все перевороты готовила и осуществила американская империя», «никогда ни президент, ни госсекретарь, ни высокопоставленный чиновник не призывали к перевороту» напрямую и открыто.

«Это происходит впервые в истории. Это говорит о том, в каком отчаянии Белый дом», — сделал вывод Николас Мадуро.

О переговорах с оппозицией

«Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы», — признался Николас Мадуро. По его словам, переговоры могут пройти при посредничестве «нескольких правительств, организаций в мире, которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле» и которые «призвали к диалогу». Среди них он назвал власти Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикана. При этом венесуэльский политик надеется, что переговоры дадут «хорошие результаты в ближайшие часы».

О досрочных президентских парламентских выборах

Говоря об урегулировании политического кризиса, Николас Мадуро сказал, что досрочные парламентские выборы стали бы «очень хорошей формой политической дискуссии». По плану выборы в Национальную ассамблею должны пройти в конце 2020 года, однако президент Венесуэлы «поддержал бы, если бы это было сделано раньше».

При этом предложение провести досрочные президентские выборы он назвал «нелепостью», потому что они «состоялись меньше года назад» «по всем конституционным и легальным параметрам».

Сейчас однопалатный парламент, который в Венесуэле называется Национальной ассамблеей, фактически лишен своих полномочий. В декабре 2015 года большинство мест в нем заняла оппозиционная коалиция «Круглый стол демократического единства», получившая 109 мест из 164. Обладая большинством в две трети голосов, оппозиция спустя несколько месяцев работы решила провести референдум об импичменте Николаса Мадуро из-за усугубляющегося экономического кризиса. Николас Мадуро назвал инициативу попыткой «парламентского переворота» и в 2017 году созывал учредительное собрание, призванное изменить существующий государственный строй страны и разработать новую конституцию. Собрание получило название Конституционной ассамблеи, в нее вошли исключительно сторонники президента. Конституционная ассамблея может блокировать любые решения, принятые оппозиционным парламентом.

Екатерина Мареева